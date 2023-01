NBA Paris Game 2023 Detroit-Chicago: segui il LIVE

DETROIT PISTONS-CHICAGO BULLS | IL TABELLINO LIVE

Dosunmu-LaVine-DeRozan-Williams-Vucevic i primi cinque in casa Bulls, i Pistons rispondono con Hayes-Ivey-Bogdanovic-Bey-Stewart, ma ad alzare idealmente la palla a due è Tony Parker, che a centro coinvolge Joakim Noah, ringrazia Adam Silver e dà il "bonsoir" al pubblico di Parigi (tra cui c'è anche Victor Wembanyama, seduto in prima fila dove siede anche Magic Johnson, uno che a Parigi ha giocato e vinto con i Lakers un McDonald's Open nel 1991). Partono meglio i Bulls, con un parziale di 9-2 segnato dai canestri di Vucevic e dalla prima schiacciata di DeRozan. È un primo quarto complicato quello dei Pistons, che tirano male dal campo (solo 24 punti segnati) e chiude sotto di 7 punti i primi dodici minuti parigini.

La presentazione della gara di Parigi

La sfida tra i Detroit Pistons e i Chicago Bulls è la 119^ partita NBA giocata fuori dagli USA e dal Canada dal 1984 a oggi, la seconda di questa stagione dopo la gara di Città del Messico di metà dicembre tra San Antonio e Miami. Una sfida tutta da seguire con il commento in diretta da Parigi di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, inviati per raccontare al meglio il ritorno in Europa della NBA. A fare gli onori di casa, per i Pistons, sarà il francese Killian Hayes, sicuramente il giocatore più atteso dai suoi compatrioti per questa partita (in attesa che nella lega faccia il suo sbarco anche Victor Wembanyama, talento transalpino da tutti indicato come prossima prima scelta assoluta al Draft NBA). E chissà che "Wemba" non possa proprio finire a Detroit, che dopo aver giocato 47 partite fino a questo momento (nessuno come loro in NBA) ha un record di 12-35, buono solo per l’ultimo posto nella Eastern Conference. Ai problemi di un gruppo giovanissimo si unisce poi l’operazione allo stinco a cui si è sottoposto Cade Cunningham, la cui seconda stagione in NBA è già stata dichiarata finita. Ma se almeno i Pistons hanno la gioventù di Jaden Ivey, Isaiah Stewart e Hayes da mettere in mostra, i Chicago Bulls invece hanno sicuramente maggiore talento con due All-Star nella passata stagione come DeMar DeRozan e Zach LaVine, ma anche maggiori problemi da risolvere, e in fretta. La squadra non sta rendendo come previsto, ritrovandosi a malapena al decimo posto nella Eastern Conference con un record di 20-24 più per demeriti altrui che per meriti propri. Il montenegrino Nikola Vucevic se non altro ha scaldato i motori realizzando il suo massimo in carriera da 43 punti contro i Golden State Warriors prima di mettersi sull’aereo per Parigi: in attesa che anche il mercato definisca i contorni del roster per il resto della stagione, se la squadra di Billy Donovan vuole cambiare marcia c’è bisogno di ritrovare lo smalto dell’inizio della passata stagione.