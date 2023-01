Boston batte Golden State all'OT, ok Suns e 76ers

8/10

In quella che è la sesta vittoria in trasferta in fila per Philadelphia, a giocare un ruolo fondamentale al fianco di Joel Embiid è James Harden - in tripla doppia con 16 punti, un chirurgico 6/11 al tiro (il canestro che ricaccia definitivamente indietro i Blazers porta la sua firma), 10 rimbalzi e ben 14 assist - motore di una squadra che sta trovando via via la sua dimensione ideale. Come sottolineato dal Barba nelle scorse ore: “Ho giocato in squadre forti, ma questa è la miglior occasione per conquistare il titolo NBA che abbia mai avuto nella mia carriera”