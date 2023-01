Gli appassionati di pallacanestro e i tifosi dei Golden State Warriors sparsi in giro per gli Stati Uniti spesso hanno una sola opportunità a stagione di vedere da vicino i propri beniamini, ma purtroppo per motivi di calendario può succedere che non siano in campo. È quello che è accaduto questa notte a Cleveland, dove a Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green è stato risparmiato il back-to-back arrivando da Boston (dove gli Warriors avevano perso all’overtime contro i Celtics) per non sovraccaricarli dal punto di vista fisico. Un’assenza già programmata e non dovuta al record o al risultato della sera precedente, come ha tenuto a specificare coach Steve Kerr dopo la partita: "Mi sento male per i tifosi che hanno pagato il biglietto aspettandosi di vedere qualcuno in campo per poi non vederlo giocare" ha detto l’allenatore di Golden State. "È una parte brutale di questo business. Ma è per questo che continuo a sostenere che abbiamo bisogno di una regular season da 72 partite". Kerr ha poi ampliato il suo ragionamento: "Se togli 10 partite dal calendario non credo cambi molto: a dieci gare dalla fine tutti sanno com’è andata la stagione. Questo aiuterebbe a far riposare di più i giocatori e non avere situazioni folli come quella di questo back-to-back. E penso che i giocatori salterebbero quindi meno partite. Abbiamo molti più dati rispetto al passato e più consapevolezza della vulnerabilità dei giocatori. È dimostrato che se metti in campo giocatori già acciaccati nei back-to-back, è molto più probabile che si infortunino. Per questo tutti ci vanno molto cauti: bisogna guardare al lungo periodo".