Michael Malone è stato assistente allenatore per 5 anni a Cleveland - e per quei cinque anni (dal 2005 al 2010) ha avuto in squadra LeBron James. Ora potrà tornare ad allenarlo, ma stavolta lo farà all'All-Star Game di Salt Lake City del prossimo 19 febbraio (ovviamente una diretta Sky). Con la sconfitta dei Memphis Grizzlies a Portland, infatti, Denver si è assicurata il miglior record a Ovest e quindi Malone e il suo staff sono stati selezionati per allenare Team LeBron, così come Joe Mazzulla e lo staff tecnico dei Boston Celtics erano già certi di poter viaggiare nello Utah per guidare Team Giannis. Ora resterà da vedere se Malone ritroverà in squadra o meno il suo leader ai Nuggets, Nikola Jokic, visto che le squadre verranno decise dai due capitani - James e Antetokounmpo - pochi minuti prima della palla a due.