Banchero in doppia doppia Orlando supera Charlotte

Non sono bastati neppure 26 punti nel solo secondo tempo di LaMelo Ball per impedire agli Charlotte Hornets di incassare la quarta sconfitta consecutiva, superati dagli Orlando Magic che hanno visto chiudere in doppia doppia sia Paolo Banchero che Wendell Carter Jr.

CHARLOTTE HORNETS-ORLANDO MAGIC 113-119 | IL TABELLINO

Il primo quarto di gioco allo Spectrum di Charlotte appartiene a Terry Rozier, autore di 13 minuti nei primi dodici minuti, conclusi dagli Hornets avanti di 9 punti, 37-28. Parziale però ribaltato nel secondo quarto da Orlando, che tira oltre il 54% dal campo e anche 4/8 da tre per mettere a tabellone 34 punti ma soprattutto tenendo solo a 21 i padroni di casa. All'intervallo allora sono i Magic davanti, anche se solo di 4 punti, 62-58, grazie ai 13 punti di Wendell Carter Jr. e ai 9 di Paolo Banchero, anche se solo con 3/10 al tiro. I 21 di Rozier a metà gara non bastano a Charlotte, che però nel terzo quarto mette finalmente il miglior LaMelo Ball, e la sfida tra il n°1 degli Hornets è il n°5 dei Magic è tutta da vedere: 11 punti nel solo terzo parziale per Ball, con 4/5 e due triple consecutive per il sorpasso Charlotte, 11 anche per Banchero, con 5 viaggi in lunetta, tutti realizzati. Ball si prende in mano i suoi e con un secondo tempo di livello davvero notevole mantiene i suoi almeno a contatto, anche se i punti di Fultz (16 a fine gara) e quelli di Carter Jr. (in doppia doppia con 20 e 11 rimbalzi) mettono un cuscinetto sufficiente a portare a casa la partita e la vittoria, la seconda consecutiva dopo quella contro Minnesota.