Boston perde anche Jaylen Brown, frattura al volto

Brutte notizie per i Celtics, che si presentavano alla sfida con i Sixers già privi per infortunio di tre titolari: Marcus Smart, Al Horford e Robert Williams. C'erano invece le due stelle della squadra, Jayson Tatum e Jaylen Brown, ma proprio uno scontro tra i due ha messo ko il secondo. Dopo appena 18 minuti sul parquet Brown è andato a rimbalzo in attacco, arrivando sul pallone praticamente in contemporanea con il compagno, che lo ha colpito fortuitamente con una forte gomitata all'altezza dello zigomo sinistro. Brown è finito dolorante a terra tenendosi il volto, e ha poi lasciato il campo. All'intervallo i Celtics hanno annunciato che era stata riscontrata una frattura e che non sarebbe più stato della partita. E' previsto un ulteriore controllo con uno specialista, il giocatore in ogni caso starà fuori almeno fino alla pausa per l'All-Star Game - scrive Shams Charania di The Athletic. Boston - che nonostante le assenze mantiene il miglior record della lega - è comunque riuscita a battere i Sixers guidata dai 19 punti a testa di Derrick White e Malcolm Brogdon.