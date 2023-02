LeBron James con le braccia al cielo, pochi secondi dopo aver segnato i punti 38.387 e 38.388 della sua carriera ed aver così spodestato Kareem Abdul-Jabbar dal trono di miglior realizzatore nella storia della NBA; i suoi compagni in panchina che festeggiano, tutti in piedi. Tutti tranne uno. Anthony Davis. Seduto e con dipinta in volto un'espressione tutt'altro che felice, certo non in vena di festeggiamenti. E siccome a Los Angeles, quando ci sono di mezzo i Lakers, tutto fa notizia, immediatamente la mancata reazione di AD a un momento storico della carriera del suo compagno in maglia gialloviola ha generato fiumi di commenti, illazioni, speculazioni, e le immancabili polemiche. Finita la luna di miele tra LeBron e Davis? I due non si sopportano? Niente di tutto ciò, ha dovuto specificare il diretto interessato: "LeBron non c'entra nulla, il punto era la partita. Stavamo perdendo contro gli Oklahoma City Thunder, una partita che avremmo dovuto vincere a tutti i costi. Ero furioso", racconta Davis, che in più ha raccontato come fosse appena tornato in panchina dopo aver fatto una rapida puntata nel tunnel della Crypto.com Arena - per sfogare un po' della sua frustrazione - e quindi non era perfettamente al corrente del momento storico che stava per concretizzarsi davanti ai suoi occhi. "Hanno tutti un'opinione, anche chi guarda solo da fuori e non sa quello che sta succendendo. Ma LeBron lo sa bene: ero solo infuriato perché stavamo perdendo".