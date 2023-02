Se Kevin Durant deve ancora esordire con la sua nuova maglia di Phoenix, gli ex Suns spediti a Brooklyn per ottenere l'ex MVP NBA hanno esordito al Barclays Center nella gara (persa) contro i Philadelphia 76ers. Cam Johnson ha chiuso con 12 punti in 28 minuti (e solo 4/13 al tiro), mentre meglio ha fatto Mikal Bridges, autore di 23 punti in 34 minuti con 6 rimbalzi e 2 recuperi. A lui, poi, nel post-partita, è stato chiesto di commentare la scelta dei Phoenix Suns di lasciarlo partire: "Beh, lui è KD - ha esclamato Bridges - posso capire che vogliano prenderlo! Meglio essere stato scambiato per uno come Durant che per qualcun altro che magari non ha il mio valore. La NBA è anche questo, bisogna realisti", ha continuato Bridges, pur ammettendo la nostalgia per Phoenix "che è casa, che è dove ho tutti i miei amici".