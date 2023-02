KD passa ai Suns: tre giocatori e 4 scelte ai Nets

La prima mossa del nuovo proprietario dei Phoenix Suns Mat Ishbia è di quelle destinate a lasciare il segno. Come riportato da The Athletic e ESPN, i Suns hanno concluso uno scambio con i Brooklyn Nets per prendere il 13 volte All-Star Kevin Durant. Insieme a lui arriva in Arizona anche TJ Warren, mentre a fare il percorso inverso in direzione Brooklyn è un pacchetto di altissimo livello: tre giocatori come Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder e quattro prime scelte al Draft tutte non protette (2023, 2025, 2027 e 2029), oltre alla possibilità di uno scambio di scelte nel 2028 a favore dei Nets. Secondo quanto scritto, è stato proprio Ishbia - il cui passaggio di proprietà dalle mani di Robert Sarver è stato finalizzato proprio in questi giorni - a spingere per questo accordo, mettendo un All-Star di livello assoluto al fianco di Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton nelle mani di coach Monty Williams. Già lo scorso giugno, dopo aver richiesto lo scambio ai Nets, Durant aveva indicato in Phoenix una delle sue destinazioni preferite: otto mesi dopo il suo desiderio è stato esaudito, provando a vincere un altro anello coi Suns dopo che la sua avventura ai Nets si è conclusa senza essere mai riuscito a superare il secondo turno dei playoff.