Boston vince contro Memphis, Toronto batte Detroit

Settima sconfitta in trasferta in fila per i Grizzlies che soffrono lontano da Memphis e peccano di inesperienza in una partita che erano riusciti a rimettere in piedi nel terzo quarto (33-21 il parziale): non bastano i 25 punti e 7 assist di Ja Morant con 9/18 al tiro, mentre Jaren Jackson Jr. è ancora una volta condizionato dai problemi di falli che lo costringono a restare sul parquet soltanto 20 minuti, chiusi con 15 punti e 7 rimbalzi. Memphis tira con il 50% di squadra dal campo, ma non riesce a cambiare l’inerzia di settimane in cui sembra meno infallibile