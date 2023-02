Due quinti del quintetto base, Marcus Smart e Jaylen Brown, restano fuori per i Boston Celtics, e qualche assenza c'è anche tra i Memphis Grizzlies (non è della partita Steven Adams, fuori anche Ziaire Williams) ma i due pesi massimi sono al centro del ring, pronti a sfidarsi uno contro l'altro: il duello Jayson Tatum vs. Ja Morant basterebbe per non volersi perdere il match tra Boston e Memphis (diretta alle ore 20 su Sky Sport NBA, dalle 20.15 disponibile anche su Sky Sport Uno, col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) ma c'è molto di più nella sfida tra la prima forza a Est (i Celtics) e la seconda a Ovest (i Grizzlies). Senza voler necessariamente parlare di un possibile anticipo di finale NBA, le due squadre hanno dimostrato - e non solo da quest'anno - di sapere essere solide e concrete. Quarto miglior attacco e quarta miglior difesa per Boston, che cavalca una striscia di tre successi consecutivi e ha vinto 5 delle ultime 6 gare, seconda miglior difesa della lega per Memphis (fa meglio solo Cleveland), con Ja Morant e compagni che sembrano aver ritrovato il filo di una stagione vincente - successi contro Chicago e Minnesota nelle ultime due uscite - dopo un grosso momento di sbandamento, con 8 ko nelle precedenti 9 partite.