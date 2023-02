7/22 ©Getty

NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 124-106 | Dopo 9 sconfitte consecutive contro i Nets, New York finalmente ha la meglio nel derby della Grande Mela, in una vittoria targata Villanova. Gli ex compagni di squadra nel college di Philadelphia Jalen Brunson-Josh Hart combinano per 67 punti (40 il primo, 27 dalla panchina con 10/14 al tiro per il secondo, al suo massimo stagionale), ma New York ha anche un Randle in doppia doppia con 18 e 10 rimbalzi. Decisivo il secondo tempo, vinto 66-45 dai Knicks: Dinwiddie è il migliore in casa Nets con 28 punti

