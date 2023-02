12/27 ©Getty

"UNDRAFTED" | Solo che nella foto ricordi di tutti i giocatori scelti al Draft NBA 2021 Mac McClung non compare, e non per un errore. Il suo nome non viene chiamato da nessuna delle trenta franchigie NBA e per lui inizia un'avventura quasi da film per non smettere di credere nel proprio sogno: poter giocare da professionista in NBA