Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo, dopo 280 giorni, e le sue parole sono subito tornate ad attirare l'attenzione di tutti. "Sono come Jokic", ha detto, paragonandosi così alla superstar dei Nuggets votata miglior giocatore NBA nelle ultime due stagioni (e favoritissimo alla tripletta quest'anno). Il paragone appare strano (41 anni suonati per lui, 28 appena compiuti per il serbo) e così Alessandro Costacurta - che conosce bene entrambi i campioni - ha voluto dire la sua

Ibrahimovic torna in campo e sorprende tutti. Non una novità, ma questa volta lo fa a parole: "Sono come Jokic", dice, paragonandosi al due volte MVP NBA in carica, favoritissimo alla "tripletta" nel premio individuale più prestigioso del basket americano. Un paragone azzardato, sembrerebbe all'apparenza, ma Billy Costacurta conosce come nessuno il Milan (e Ibra) ed è grandissimo tifoso NBA. E quindi la interpreta così: "Può essere corretto in un certo senso il parallelo perché Jokic ha una capacità di vedere il gioco che non ha nessun altro nella NBA. Sembra che giochi da fermo ma in realtà distribuisce palloni con una facilità incredibile, anche se quando c'è da segnare sa segnare, perché tira bene da tutte le posizioni", il parere (educato) di Costacurta. Tutte caratteristiche che si possono abbinare facilmente anche al fuoriclasse del Milan.