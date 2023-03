Toronto punta su Will Barton e taglia Hernangomez

È durato meno di una settimana “in libertà” sul mercato dei free agent: Will Barton era il giocatore su cui diverse franchigie avevano puntato la loro attenzione e Toronto ha dimostrato di essere la più convincete nel fare un’offerta a quello che può diventare un tassello aggiuntivo da sfruttare in queste settimane di risalita a Est per i canadesi. Barton viaggia in stagione con 7.7 punti, 2.8 rimbalzi e 2.4 assist di media, ma non sono le cifre a descrivere l’impatto di un giocatore in grado di colpire dall’arco con grande continuità, abile nel non andare sotto anche a livello difensivo e che dopo un decennio di NBA ha soltanto bisogno di trovare il contesto giusto dove esprimersi. Per arrivare a lui i Raptors hanno deciso di rinunciare a Juancho Hernangomez - che la stagione l’aveva iniziata nel migliore dei modi, mettendosi al collo la medaglia d’oro agli Europei giocando da protagonista, ma finendo subito in panchina a Toronto senza trovare mai spazio. La firma da free agent a luglio con i Raptors aveva prospettato ben altri scenari, che non si sono poi rivelati tali nel corso di questi primi mesi di stagione regolare. Vediamo se arriveranno altri a bussare alla sua porta prima del termine della regular season.