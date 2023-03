Stando a quanto riportato da ESPN, i Milwaukee Bucks sono la squadra favorita a mettere sotto contratto fino alla fine della stagione Goran Dragic - liberatosi nelle scorse ore dall’accordo con i Bulls e pronto così a firmare con la squadra del Wisconsin e provare a dare una mano nella caccia al titolo NBA. A 36 anni e con grande esperienza da veterano alle spalle, Dragic spera di potersi inserire al meglio in un contesto che ha bisogno di talento, ordine e visione anche in uscita dalla panchina. Non è la prima volta che il nome di Dragic viene accostato a quello dei Bucks, dopo che l’anno scorso erano stati in contatto prima che lo sloveno scegliesse i Brooklyn Nets (non trovando poi neanche lì quanto sperato). Nel frattempo però Milwaukee ha rinnovato per altri 10 giorni il contratto di Meyers Leonard, provando così a capire per come sfruttare anche il suo contributo in una rotazione sempre più ricca in vista dei playoff e di una volata in postseason che si preannuncia elettrizzante.