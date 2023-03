Il titolo NBA del 2020 vinto nella bolla di Orlando resta non solo l’ultimo anello conquistato dai Lakers, ma un’impresa giunta al termine della più incredibile delle stagioni vissute dalla squadra gialloviola - sconvolta dalla scomparsa di Kobe Bryant nel gennaio 2020, poi costretta come tutto il mondo a fermarsi a causa della pandemia da Covid-19 e infine tornata in campo in estate senza pubblico nell’ambiente asettico messo in piedi dalla lega in Florida. Un trionfo e ciliegina sulla torta di un lustro in cui LeBron James, nonostante gli anni che passano, è rimasto riferimento dei gialloviola, battendo non da ultimo lo storico record di Kareem Abdul-Jabbar per punti totali realizzati in regular season in NBA anche grazie alle giocate messe in mostra con la maglia Lakers.