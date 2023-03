LeBron, niente operazione ma tre settimane fuori

Tornato a Los Angeles dopo la partita vinta in rimonta contro Dallas, LeBron James si è sottoposto nei giorni scorsi a diversi esami e consulti medici per capire l’entità dell’infortunio subito nel match contro i Mavericks: problema al tendine del piede destro che lo costringerà a restare fuori almeno per altre tre settimane, compromettendo quindi in maniera quasi definitiva la sua presenza in campo per il resto della regular season, con i Lakers in affanno in questa tardiva rincorsa playoff in cui avrebbero davvero avuto bisogno delle giocate e dei canestri del n°6 gialloviola. La buona notizia però è che l’infortunio non richiederà l’operazione e questo lascia uno spiraglio di speranza, soprattutto se le cose dovessero andare per il verso giusto in queste settimane - con i Lakers che proveranno sicuramente a restare in corsa per un posto ai playoff. Difficile fare a meno del suo carisma e della sua resa, in una stagione in cui nonostante i 38 anni compiuti LeBron ha continuato a viaggiare a 29.5 punti di media con 8.4 rimbalzi e 6.9 assist: talento unico per longevità e resa che spera di riuscire a trovare il modo di andare a prendersi anche quest’anno un posto ai playoff.