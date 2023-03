Cavs in OT su Boston, Phila ne fa 147 vince Miami

9/11 ©Getty

Ci vogliono 34 tiri (14 segnati) a Donovan Mitchell per toccare quota 40 punti ma lo sforzo della guardia di Cleveland - in campo per 47 dei 53 minuti totali - è necessario per portare a casa la vittoria. Anche 11 rimbalzi per lui, oltre a 4 assist e 4 triple mandate a bersaglio (su 11 tentativi) in una serata in cui non ha mai sbagliato a cronometro fermo, chiudendo con 8/8. Doppia doppia da 17 punti e 12 assist anche per Darius Garland

VIDEO | GUARDA I 40 PUNTI DI DONOVAN MITCHELL