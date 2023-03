Ritiro maglia Gasol: l'intervista a Matteo Zuretti

Il campione catalano non è stato soltanto un grande talento sul parquet, ma anche di grande impatto fuori dal campo - primo riferimento internazionale a far parte dei rappresentanti della NBPA; l'associazione che tutela gli interessi dei giocatori di cui fa parte anche Matteo Zuretti, che al fianco di Pau Gasol ha percorso parte del suo cammino, come racconta in questa intervista esclusiva per skysport.it

A celebrare la grandezza di Pau Gasol a Los Angeles c’era anche Matteo Zuretti, Chief International Relations and Marketing della NBPA - l’associazione giocatori che tutela gli interessi degli atleti - che con il centro catalano ha lavorato fianco a fianco all’inizio del suo percorso professionale, quando Gasol è diventato il primo giocatore internazionale a far parte del board della NBPA. Queste le sue parole nell'intervista esclusiva concessa a Sky Sport: “Pau ha avuto un impatto straordinario sul gioco e fuori dal campo a L.A. in tutta la comunità e soprattutto sulla possibilità dei giocatori internazionali di immaginarsi come delle superstar all’interno del contesto NBA. Non è un caso che dopo di lui, insieme ad altri giocatori della sua generazione come Tony Parker, si siano aperte le opportunità per gli attuali All-Star non statunitensi come Giannis, Luka, Jokic, Embiid e altri per essere il volto della NBA. Credo che Pau abbia dato un contributo straordinario in questo senso, tracciando quello che è il percorso e l’approccio che un giocatore internazionale deve avere quando arriva in NBA: un sistema spietato, ma che Pau ha saputo modellare e trasformare grazie al suo talento in campo e anche grazie alla capacità di gestire le relazioni e l’aver saputo tirare fuori il meglio dalle persone che hanno lavorato con lui in questi anni”.