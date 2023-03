"We love you Pau": mini-speciale per Gasol su Sky

Neppure 72 ore fa ha fatto commuovere tutti, di gioia (per i bei tempi passati, quelli di tre finali in tre anni e due titoli NBA) e di tristezza (per le parole dedicate al suo hermano, Kobe Bryant). Pau Gasol è diventato solo il 12° giocatore a vedere la propria maglia (n°16) ritirata dai Lakers, insieme a leggende del calibro di Kareem e Magic, di West e Baylor, di Shaq e Wilt, oltre che del suo amico Bryant. E per onorare una carriera straordinaria - prima in Europa e poi in NBA, unica costante la maglia delle furie rosse spagnole - Sky Sport ha scelto di offrire a tutti gli appassionati di basket una sorta di "instant-special", dal titolo "We love you Pau", 13 minuti tutti dedicati al catalano scelto dai Grizzlies e diventato campione coi Lakers per celebrare una carriera leggendaria. Il primo passaggio è per venerdì 10 marzo alle 18.45 su Sky Sport NBA (seguito da due ulteriori repliche alle 19.45 e alle 23.15), ma lo speciale "We love you Pau" sarà in programmazione anche nel weekend, tanto sabato (ore 9.45, 16.15 e 21.00) che domenica (ore 15.45 e 23.30, sempre su Sky Sport NBA).