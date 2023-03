Warriors, che rimonta sui Bucks! Kings ok coi Suns

9/21

Butler le ha provate veramente tutte per tenere in piedi i suoi, segnando 15 punti consecutivi nel finale di gara per rimontare da -15, ma anche a lui nel supplementare sono mancate le gambe al termine di un match da 38 punti. “Non meritavamo di vincere” la sua amara analisi a fine partita, nella quale Bam Adebayo e Tyler Herro non sono andati oltre i 14 punti (il secondo alle prese con un’intossicazione alimentare) e Kyle Lowry è tornato dopo 15 gare di assenza, chiudendo con 12 punti in uscita dalla panchina (non partiva come riserva addirittura dal 2013)

VIDEO | GUARDA I 38 PUNTI DI JIMMY BUTLER