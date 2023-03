50 di Curry ma Warriors ko, perdono anche i Lakers

11/16

L.A. CLIPPERS-GOLDEN STATE WARRIORS 134-126 | Nona sconfitta in fila in trasferta per gli Warriors, a cui non basta un clamoroso Steph Curry per prendersi il successo alla Crypto.com Arena di Los Angeles, con i Clippers che a un quarto d’ora dalla fine piazzano il 14-0 di parziale per toccare la doppia cifra di margine e mantenere così a distanza Golden State. Una beffa per la squadra di San Francisco a cui non basta tirare con il 55.7% dal campo di squadra e il 47.2% complessivo dall’arco

