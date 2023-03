Brooklyn-Denver alle 20.30 LIVE su Sky Sport NBA

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite per quella che è la peggior squadra NBA delle ultime due settimane, ma resta quella con il miglior record della Western Conference: i Denver Nuggets di Nikola Jokic, che forse hanno tirato troppo prematuramente il freno a mano in una regular season in cui hanno la certezza di prendere parte ai playoff, ma nella quale non hanno approfittato al meglio di questo periodo di preparazione a una postseason nella quale vogliono recitare un ruolo da protagonisti. Stesso discorso per il centro serbo, sicuro fino a tre settimane fa di vincere il terzo premio di MVP consecutivo e ora più perdente e meno incisivo di quanto dimostrato sui parquet NBA nei primi quattro mesi di stagione. Un calo programmato che potrebbe costare caro, per quello meglio provare a rilanciarsi da subito - dalla sfida di questa sera alle 20.30 in diretta su Sky Sport NBA in programma al Barclays Center contro i Brooklyn Nets; sesta forza a Est e intenzionati a dare battaglia anche dopo l’addio di Kevin Durant e Kyrie Irving. La squadra di New York ha trovato risorse inaspettate dai nuovi arrivati e da un gruppo sicuramente con meno talenti da All-Star Game, ma con tanti giocatori di prospettiva e al tempo stesso maturi per sfruttare al meglio un’occasione come quella capitata loro con la maglia dei Nets. Uno su tutti, Mikal Bridges - diventato il leader tecnico di Brooklyn e pronto a godersi anche la sfida contro Denver; un NBA Sundays da non perdere in vista dello spettacolo playoff ormai alle porte.