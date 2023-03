Kessler stoppa il tiro decisivo di Williams. VIDEO

La giocata è di quelle esaltanti che diventano il replay più rilanciato della notte NBA: Grant Williams che punta a canestro, Walker Kessler che sceglie al meglio il tempo di intervento e respinge al mittente il tiro, i potenziali due punti e soprattutto il tentativo di vittoria Celtics, con Utah che festeggia così la vittoria e il ritorno al 10° posto a Ovest . Tutto perfetto per i Jazz, ma resta in sospeso una domanda: perché, con Jayson Tatum in campo, i biancoverdi hanno deciso di affidare l’ultimo tiro a Williams? Una scelta che il n°0 di Boston ha spiegato di aver accettato a fine partita: “ Non ho alcun tipo di problema di ego, voglio solo cercare in ogni modo di vincere : coach Mazzulla poteva scegliere uno degli schemi disegnati per me, ma non sono l’unico a disposizione della squadra. Ci sono sempre anche altre opzioni… non sono mica arrabbiato con Grant per aver preso il tiro e non aver lasciato a me il possesso”.

vedi anche

Jaylen Brown ha un problema coi tifosi di Boston

Come ricordato dallo stesso Tatum poi, siamo qui a discutere della scelta fatta dallo staff tecnico di Boston per un solo motivo: perché il tiro alla fine non è entrato, anzi, non si è neanche avvicinato al ferro. “È frustrante quando hai l’opportunità di dare una mano alla squadra per conquistare il successo e non ci riesci: è la cosa più spiacevole che possa capitare a un giocatore”, spiega lo stesso Grant Williams, che nel solo quarto periodo aveva segnato 12 dei suoi 23 punti raccolti con sette triple a bersaglio (record in carriera) - dando così diverse ragioni a coach Mazzulla per scegliere il suo numero quando si è trattato di disegnare lo schema sull’ultimo possesso. La decisione di sfidare al ferro Kessler però non è stata delle migliori: “L’idea iniziale era comunque di dare la palla a Tatum, ma sulla rimessa hanno lasciato Lauri Markkanen su di me e sono riuscito a liberarmi per ricevere il pallone. Nel farlo stavo correndo verso la linea di fondo e mi sono ritrovato in una posizione in cui era complicato trovare un passaggio per qualsiasi compagno e con tre secondi sul cronometro ho pensato soltanto a tentare almeno un tiro. Non è andata: bravo Walker Kessler nel trovare il tempo giusto per stopparmi”.