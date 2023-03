Reaves e il rinnovo: i Lakers devono pagare caro

Si parla di un possibile rinnovo per quattro anni da circa 51 milioni di dollari: una cifra importante per un giocatore che ha saputo ritagliarsi il suo ruolo all'interno della rotazione gialloviola, protagonista assoluto contro Orlando e pronto a continuare a giocare per la franchigia per la quale fa il tifo sin da quando era un bambino

Quella vinta contro gli Orlando Magic è stata una partita che potrebbe aver cambiato non tanto e non solo la percezione del peso specifico di Austin Reaves sul parquet in casa Lakers nelle prossime settimane, ma anche il futuro contrattuale di un giocatore che per i gialloviola si pone come una valida alternativa da poter sfruttare: i suoi 35 punti con 16/18 ai liberi e 9/14 dal campo fanno sì che il sogno mai nascosto del talento di 25 anni della squadra di Los Angeles - ossia quello di restare ai Lakers ancora a lungo - possa diventare realtà la prossima estate attraverso un accordo da quattro anni per una cifra che gravita attorno ai 50 milioni di dollari. Soldi importanti, tenendo conto che i Lakers potranno comunque pareggiare ogni offerta che arriverà per lui a partire da luglio: “Sono cresciuto come tifoso di questa franchigia, è surreale quanto mi sta accadendo”, ha raccontato il diretto interessato - non passato per il Draft dopo la sua carriera collegiale all’università dell’Oklahoma e protagonista al suo secondo anno NBA di una stagione da 12 punti di media con 52% al tiro dal campo, il 38% dall’arco e oltre l’85% ai liberi. Una vera e propria consacrazione che costringerà i Lakers in estate a essere particolarmente generosi con lui anche in sede di rinnovo di contratto.