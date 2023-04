L'assurda mediocrità della stagione degli Hawks

Dopo aver investito sul mercato per arrivare a prendere Dejounte Murray, in molti ad Atlanta si aspettavano una stagione di primo livello per gli Hawks, chiamati a tornare alle finali di conference raggiunte nel 2021. Invece ne è venuta fuori una stagione incredibilmente mediocre, anzi: la più mediocre di sempre, almeno a livello di record. Secondo quanto scritto dall’account Twitter NBA World, infatti, per ben 22 volte in questa stagione gli Hawks hanno avuto un record esattamente del 50%, un primato nella storia della NBA in singola annata. Anche l’andamento recente conferma questo trend: l’ultima volta che gli Hawks hanno inanellato più di due vittorie consecutive risale a metà gennaio (cinque successi in fila), ma da quel momento in poi hanno alternato sconfitte e vittorie per un massimo di due (due sconfitte in fila, poi due vittorie, poi due sconfitte, poi due vittorie e così via dal 29 gennaio al 26 febbraio). Dal 14 marzo a oggi hanno invece aperta una striscia di 10 gare consecutive alternando vittorie e sconfitte, senza mai schiodarsi da quel record al 50% che rappresenta il limbo della NBA — la zona in cui nessuno vorrebbe trovarsi. L’ultima volta che si sono "distanziati" di più di due partite dal 50% risale addirittura al 25 novembre, quando andarono 4 partite sopra il 50% battendo i Sacramento Kings e salendo a un record di 11 vittorie e 7 sconfitte — oltre quattro mesi fa. Nemmeno l’arrivo in panchina di Quin Snyder sembra aver spezzato la maledizione del 50%, anzi: con lui in panchina il record è di 8-9, e anche se il record è buono abbastanza per raggiungere il torneo play-in, questa estate in Georgia dovranno trovare il modo di invertire la rotta.