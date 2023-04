I soldi non fanno la felicità, ma possono rendere felice la tua famiglia e permetterti di compiere gesti difficilmente immaginabili per altri: è quanto accaduto a Reggie Bullock, giocatore dei Mavericks che ha deciso di acquistare un’isola in Belize per 2 milioni di dollari alla quale ha deciso di dare il suo nome. “L’isola Reggie Bullock”. Non solo: il terreno di circa 20.000 metri quadrati sarà il posto in cui verrà costruito un resort per i suoi familiari e i suoi amici, dove trascorrere le vacanze e non solo. Un acquisto avvenuto in realtà quasi un anno fa, ma diventato virale soltanto nelle ultime 24 ore - nonostante lo scorso maggio il diretto interessato ne avesse già accennato in un’intervista con ESPN: “Ho guardato a questo acquisto come un investimento, come un’opportunità da inseguire e da sfruttare costruendo delle ville in quel luogo. Sarà il porto sicuro per me e per la mia famiglia, in cui tutti potranno divertirsi”. L’idea è quella di mettere in piedi un ristorante, una spa, oltre alle otto ville attorno alla casa colonica centrale: un vero e proprio paradiso, a cui dare il proprio nome.