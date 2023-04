I compagni (e i tifosi) hanno riabbracciato Andrew Wiggins, tornato con la squadra - in panchina - nell'ultima gara, la vittoria contro OKC, ma coach Steve Kerr non ha perso tempo a dichiararlo "out" per le ultime due gare di stagione regolare che aspettano i Golden State Warriors: "Continuerà a lavorare in palestra per tornare in forma il prima possibile", ha detto l'allenatore dei californiani. Dopo un'assenza di 51 gare, Wiggins non vedrà quindi il campo né nella trasferta a Sacramento né in quella, finale, a Portland e l'ultima sua apparizione in campo in canotta e calzoncini risale al 13 febbraio scorso. "In allenamento però ha già giocato qualche 5-vs-5 a tutto campo e l'impressione che ci ha fatto è stata buona. Deve continuare ad allenarsi in questa maniera per essere pronto ai ritmi di una partita NBA, perché non possiamo rischiarlo. Deve migliorare il suo stato di forma e riguadagnare un certo tono muscolare", ha fatto sapere Kerr.