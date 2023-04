Miami sorprende Phila, OKC a un passo dal play-in

6/10

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 119-115 | Denver tiene a riposo tutti i titolari ma dà comunque filo da torcere ai Suns, arrivando in vantaggio agli ultimi 4:30 di partita. I padroni di casa però confezionano un parziale di 10-0 nel giro di due minuti per prendere definitivamente il controllo del match, rimanendo imbattuti con Kevin Durant in campo (8-0 grazie anche ai suoi 29 punti) e con Chris Paul che firma il massimo in carriera per triple a segno (7 per 25 punti finali, pur con soli due assist) per la settima vittoria in fila dei Suns

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA