Arriva una brutta notizia per i Memphis Grizzlies: la squadra di coach Jenkins, testa di serie n°2 a Ovest ai playoff che vanno a iniziare il prossimo weekend, dovrà con ogni probabilità fare a meno del proprio centro titolare, Steven Adams, per tutti i playoff. Il problema al ginocchio destro del giocatore neozelandese - che ha già ricevuto un'iniezione di cellule staminali circa un mese fa - continua a non trovare soluzioni definitive, e la distorsione al legamento crociato posteriore è tale da impedirgli di potersi unire i suoi compagni in campo (è del 22 gennaio l'ultima gara disputata da Adams con Memphis). Anche alla luce di questo sviluppo, i Grizzlies hanno scelto di tagliare la loro guardia al primo anno, Kennedy Chandler (sotto contratto per più anni) per far posto a un lugno, individuato nel giocatore dei Memphis Hustle appena foto rookie dell'anno in G League, Kenneth Lofton Jr.. Il suo contratto two-way è stato convertito in un contratto standard (4 anni per 7 milioni di dollari), permettendo così ai Grizzlies di inserire il nome di Lofton Jr. nei roster playoff della squadra.