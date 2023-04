Thomas da 46 ma vince Phila, ok Boston e Miami

7/10

MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 123-110 | Gli Heat regalano a Udonis Haslem una vittoria nella sua ultima partita da professionista (ben consapevole che non scenderà in campo al play-in ed eventualmente ai playoff con Miami), autore di 24 punti in 25 minuti in uscita dalla panchina - mandando a segno anche tre triple al termine di una stagione in cui, fino a ieri, aveva segnato tre punti in totale in 81 gare. Orlando lascia fare e va ko, senza Paolo Banchero, non andando oltre i 22 punti di Kevon Harris e i 21 di Caleb Houstan