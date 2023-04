Stelle contro: Boston-Atlanta alle 21.30 su Sky

Ai Boston Celtics lo scorso anno sono mancate due vittorie per ritornare a vincere il titolo a 12 anni di distanza dall’ultimo. Dopo una regular season da protagonisti (valsa un bel 8 in pagella da parte di Danilo Gallinari), Jayson Tatum e compagni cominciano la difesa del titolo della Eastern Conference conquistato lo scorso anno inaugurando la loro serie di playoff contro gli Atlanta Hawks di Trae Young e Dejounte Murray , un avversario insidioso e ben allenato da coach Quin Snyder. Boston però ha un roster profondo e talentuoso con l’esperienza di un gruppo che si conosce da tanto tempo dalla sua parte , oltre che il fattore campo dovuto dal secondo posto con cui hanno concluso la regular season. In stagione hanno vinto tutti i tre incontri disputati, di cui però solamente i primi due hanno visto impegnato i protagonisti che vedremo in campo a partire stasera dalle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina .

Jayson Tatum e Jaylen Brown sono chiamati a guidare un gruppo che vuole raggiungere l’anello sfuggito lo scorso anno in finale contro Golden State, nonostante il vantaggio per 2-1 nella serie contro gli Warriors. Atlanta però ha dalla sua un gruppo forgiato da una vittoria tutt’altro che scontata al torneo play-in, andando a conquistare con autorità il successo sul campo dei Miami Heat grazie ad una superba prestazione a rimbalzo offensivo (22 in totale, 8 solo di un eccellente Clint Capela). Ci vorrà ben altro per poter impensierire una grande squadra come i Celtics, ma il gruppo allenato da Quin Snyder non ha nulla da perdere e ha tante frecce, oltre una fisicità che lo stesso Gallinari (ex della sfida, anche se non sarà in campo per questo turno di playoff) ha indicato come la chiave della serie. Sarà davvero così? La sfida è tutta da seguire in diretta sui canali di Sky Sport, così come tutti i playoff del campionato più bello del mondo arrivato al suo momento culmine.