Infortunio Morant, il polso si piega male. VIDEO

Gara-1 non sarebbe potuta andare peggio per i Memphis Grizzlies. Non solo infatti la squadra di coach Taylor Jenkins ha perso gara-1 contro i Los Angeles Lakers per 128-112, cedendo subito il fattore campo nella serie, ma con ogni probabilità hanno perso anche Ja Morant. Il leader di Memphis, già alle prese con un problema alla mano destra da una decina di giorni, dopo un tentativo di schiacciata sulla testa di Anthony Davis (peraltro commettendo fallo in attacco) è ricaduto malissimo sul parquet, con il polso che ha subito una torsione innaturale una volta arrivato a terra. Morant in preda al dolore è subito corso negli spogliatoi ed è stato successivamente avvistato in panchina con una nuova fasciatura alla mano, ma non era nelle condizioni di scendere in campo per gli ultimi 5:48 di partita, durante i quali i Grizzlies guidati dai 31 punti di Jaren Jackson Jr. e i 22 di Desmond Bane (seppur con 6/18 al tiro) hanno provato a resistere, ma senza riuscirci.