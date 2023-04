George non ce la fa: fuori per la serie coi Suns

Come se affrontare i Phoenix Suns di Kevin Durant non fosse abbastanza, gli L.A. Clippers si ritrovano già azzoppati. Come anticipato da Adrian Wojnarowski di ESPN, con ogni probabilità Paul George non riuscirà a recuperare in tempo per essere a disposizione nella serie di primo turno contro KD e compagni. L’All-Star dei Clippers è alle prese con la riabilitazione da una distorsione al ginocchio destro subita lo scorso 21 marzo e, sebbene il recupero stia procedendo, non è in condizione di scendere in campo per le prossime due settimane. I Clippers quindi dovranno prepararsi a fare a meno di lui, aggrappandosi a un Kawhi Leonard apparso in grande spolvero nel 2023 e a una profondità di squadra che permetterà a coach Tyronn Lue diverse soluzioni tattiche. Certo che dover fare a meno di un giocatore da 23.8 punti, 6.1 rimbalzi, 5.1 assist e 1.5 recuperi di media come PG13 non è facile per nessuno, specialmente quando dall’altra parte c’è una squadra che con Kevin Durant in campo non ha ancora perso una partita, vincendo tutte le otto gare disputate dal nuovo numero 35 dei Suns. Rimane anche un grosso rammarico per non aver mai visto davvero i Clippers al completo: l’ultima volta che George e Leonard hanno affrontato una post-season intera venendo eliminati insieme risale alla bolla di Orlando nell’estate del 2020, perdendo in sette partite contro i Denver Nuggets al secondo turno. Con la possibilità per entrambi di uscire dal contratto nel 2024, il tempo sta definitivamente scadendo.