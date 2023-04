Dillon Brooks ci ha provato. Gli ha dato del "vecchio". Gli ha fatto sapere che lui non rispetta nessuno "se non scende in campo e me ne piazza 40 in faccia". "Be careful what you wish for", dicono negli Stati Uniti: attento a quello che desideri. Ma LeBron James alla vigilia di gara-3 tra Lakers e Grizzlies (con la serie in parità sull'1-1) sceglie di non rispondere alle provocazioni della guardia di Memphis. "Finché un giornalista non me ne ha parlato non sapevo neppure cosa avesse detto", fa sapere. "Può dire tutto quello che vuole: una serie di playoff si decide sempre tra le linee del campo di gioco, non fuori. È sempre stato così e sarà così per sempre". E poi, per non dare ulteriori riflettori al suo avversario, la superstar gialloviola mette fine in maniera repentina alle chiacchiere con la stampa post-allenamento: "Sentite, non sono qui per parlare di queste str**zate. Sono pronto a giocare, è tutto quello che conta". Un James quindi completamente concentrato su una gara-3 che potrebbe rivedere il ritorno in campo di Ja Morant ma che comunque, anche senza la superstar di Memphis, presenta comunque insidie per i gialloviola. "Non importa chi c'è o non c'è in campo, noi dobbiamo rispettare tutti ed essere bravi a eseguire offensivamente la nostra pallacanestro", dice James. "Alla fine a deciderla sono i 10 giocatori che sono in campo e loro sono una delle migliori squadre difensive di tutta la lega, per cui vanno rispettati".