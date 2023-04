Storie tese James-Brooks: "No rispetto, è vecchio"

Memphis, che sembrava spalle al muro dopo l’infortunio di Ja Morant - sotto 0-1 nella serie e con il proprio All-Star indisponibile per gara-2 - ha trovato energie e forza inattesa in un successo meritato contro i Lakers che ha riportato in parità la serie. Merito dei canestri di un quintetto tutto in doppia cifra, ma anche del lavoro difensivo dei Grizzlies; a partire da quello fatto da Dillon Brooks su LeBron James - decisivo sia a livello fisico che di provocazione continua sul parquet; tecnica ormai arcinota per il giocatore di Memphis, indicato dagli stessi giocatori come uno dei più fastidiosi della lega in un recente sondaggio fatto da The Athletic raccogliendo i voti dei protagonisti in campo. Brooks si è confermato anche in gara-2, mandando su tutte le furie James che, dopo un complicato canestro arrivato con i Lakers sotto in doppia cifra, è sbottato nei suoi confronti - urlandogli di tutto mentre tornava verso la panchina e dandogli in realtà ancora più soddisfazione. Tanto che in spogliatoio a partita finita, quando è stato chiesto conto a Brooks dell’accaduto, lui non ha esitato a spiegare: “Non mi preoccupo di lui, è vecchio: non rispetto un avversario fino a quando non segna 40 punti contro di me”. Un altro di quei messaggi provocatori lanciati e che potrebbero ritorcersi contro Memphis nelle prossime sfide della serie.