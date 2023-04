Dopo aver saltato gara-2, Ja Morant è tornato in campo e sembra stare molto bene: in gara-3 contro i Lakers ha chiuso con 45 punti, 9 rimbalzi e 13 assist tirando 13/26 dal campo di cui 6/10 dalla lunga distanza e 13/14 ai liberi. Nel quarto periodo ha segnato 22 punti consecutivi per tenere in partita i suoi, raggiungendo due altre stelle della NBA tra i giocatori capaci di segnare almeno 22 punti consecutivi in una partita di playoff negli ultimi 25 anni

Dopo aver superato lo spavento per la paurosa ricaduta sulla mano destra di gara-1 che gli è costata l’assenza in gara-2, Ja Morant è tornato in campo per i Memphis Grizzlies e sembra stare davvero benissimo. Tolti un paio di passaggi a vuoto in un primo quarto terribile per Morant e compagni, travolti 35-9 nei primi 12 minuti senza più riuscire a tornare sotto la doppia cifra di vantaggio, la stella dei Grizzlies ha fatto tutto ciò che era in suo potere per tenere in partita i suoi, specialmente con un ultimo quarto fantascientifico. Se i Lakers hanno dovuto sudarsi la vittoria fino all’ultimo è quasi unicamente per merito suo: Morant ha segnato 22 punti consecutivi nel quarto periodo attaccando a volontà il ferro e trovando anche precisione dall’arco con quattro triple a segno. Nelle ultime 25 stagioni solamente LeBron James nel 2007 (contro i Detroit Pistons nella leggendaria gara-5 delle finali di conference) e Kobe Bryant nel 2010 (in gara-5 delle Finals contro i Boston Celtics) sono stati capaci di segnare almeno 22 punti consecutivi in una partita di playoff, introducendo Morant a un club davvero esclusivo.