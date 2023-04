I Lakers vincono gara-3, Miami travolge i Bucks

4/13

LA CLIPPERS-PHOENIX SUNS GARA-4 100-112 (SERIE 1-3) | Missione compiuta per i Phoenix Suns, che lasciano Los Angeles con il miglior risultato possibile: due partite e due vittorie per portarsi sul 3-1 nella serie contro i Clippers, con la possibilità di chiudere i conti già in gara-5. Questo non significa però che sia stato semplice: esattamente come in gara-3, i Clippers vendono cara la pelle toccando anche il +11 nel corso del match, ma devono arrendersi in un ultimo quarto in cui il maggiore talento dei Suns emerge prepotentemente

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA