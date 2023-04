Lakers ko, James fa autocritica: "Ho fatto schifo"

La storia conta il giusto, anzi niente, quando scendi in campo per andare a caccia di un successo che può portarti alla qualificazione al secondo turno playoff: LeBron James lo sapeva bene e i 12 errori al tiro su 17 tentativi hanno condizionato non poco la gara dei Lakers , battuti e costretti a ritornare a Los Angeles sul 3-2 in un match da vincere contro i Grizzlies tra meno di 48 ore. Il n°6 gialloviola, ormai veterano e grande conoscitore dei playoff NBA, non ha fatto mistero delle sue mancanze: “ Ho fatto schifo, niente da aggiungere: dovrò essere decisamente migliore in gara-6” . Anche perché senza di lui le speranze dei Lakers si riducono e non di poco.

A provare a porre rimedio è stato Anthony Davis, autore di 31 punti conditi con 19 rimbalzi - massimo in carriera ai playoff eguagliato - e di supporto anche in conferenza stampa a fine partita: “Dopo il ko in gara-2 ero con la testa bassa per i tanti errori al tiro e lui mi ha detto di tenerla alta, di non avere nulla di cui preoccuparmi: ecco, mi sento di dargli lo stesso consiglio. Nel suo caso è facile da capire: è il giocatore che ha segnato più punti nella storia NBA, il più grande ad aver mai messo piede sul parquet. Sono certo che farà meglio la prossima volta, sistemerà tutto quello che non ha funzionato: proveremo a incidere di più per chiudere i conti e la serie”. Toccherà aggiustare la mira da tre punti, visto il 3/28 raccolto da lontano nelle ultime quattro sfide: “Devo fare meglio: parte da me il cambiamento della squadra - in difesa ho fatto il mio, ma in attacco sono stato deludente”. Nessuno è mai riuscito a battere ai playoff una squadra di LeBron James dopo essere andato sotto 1-3 nella serie e l’obiettivo dei gialloviola è quello di mantenere intatto questo record.