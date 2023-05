Torna Butler, Miami-New York su Sky alle 21.30

A meno di inattesi colpi di scena, il terzo episodio della serie tra Heat e Knicks (in diretta su Sky Sport NBA alle 21.30) dovrebbe vedere tutti i protagonisti pronti per la palla a due. Sarà allora la prima occasione di ammirare Jimmy Butler contro Julius Randle, senza dimenticare il rendimento di altri giocatori - da Adebayo a Brunson - potenzialmente decisivi per una serie che si annuncia molto equilibrata

L'injury report ufficiale lo dichiara "in forse", ma chi conosce bene Jimmy Butler e chi è vicino all'ambiente Heat ha pochi dubbi: il n°22 di Miami sarà regolarmente in campo per gara-3 della serie contro New York (diretta su Sky Sport NBA alle 21.30 con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi). Dopo aver saltato gara-2 per un problema alla caviglia destra, la serie in parità sull'1-1 e Miami capace di strappare il vantaggio del fattore campo con la vittoria al Madison Square Garden di gara-1, il terzo episodio di una rivalità ormai classica nella Eastern Conference diventa già cruciale. Miami può restare ottimista non solo perché ritrova il suo leader (che nei playoff sta viaggiando a 35.5 punti, 6.8 rimbalzi, 4.7 assist e 1.8 recuperi a partita, tirando il 58.5% dal campo, ma anche perché le seconde linee di coach Spoelstra - spesso e volentieri giocatori mai scelti al Draft - hanno risposto fin qui benissimo, rischiando di vincere anche gara-2 a New York (Heat sopra di 6 a 7 minuti dalla fine).