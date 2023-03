New York-Miami, una rivalità che non finisce mai

Per come le intendiamo noi del vecchio continente, le grandi rivalità nello sport americano in realtà non esistono. Dall’altra parte dell’oceano ne hanno una concezione diversa e, per fortuna, meno cruenta. A livello di college le sentono un po’ di più (Michigan contro Ohio State su tutte), tra i pro sono invece situazioni create dalla storia e dalle vittorie (come Lakers contro Celtics), dalla mitologia (nel caso del trasferimento di Babe Ruth dai Red Sox ai New York Yankees) o dalla geografia (come le squadre di Chicago che amano poco quelle di St. Louis, vedi Blackhawks contro Blues e Cubs contro Cardinals). Una però è nata sul campo, alla fine degli anni '90. Sul parquet. Sotto canestro. Heat contro Knicks. New York contro Miami. Una squadra storica di una città con tradizione cestistica, forte di due titoli negli anni '70 e delle sue leggende nate sui playground; opposta a una nuova realtà in bermuda ed infradito, con tanta voglia di affermarsi. Dopo la decade dominata dai Chicago Bulls di Jordan e Pippen era il confronto tra chi voleva legittimarsi e chi tornare grande. La spruzzatina di mostarda sulla rivalità che cresceva ce la mise la figura carismatica di Pat Riley che sulla panchina degli Heat voleva rifarsi della maggior delusione della sua carriera da head coach, con tanto di addio annunciato con un freddissimo fax inviato agli uffici del Madison Square Garden.

"È stata una grande rivalità - conferma l'attuale allenatore dei Knicks, Tom Thibodeau - perché erano due franchigie forti e ambiziose nello stesso momento storico, entrambe con la medesima caratteristica: uno spirito competitivo altissimo. Questo rendeva le partite di un livello agonistico incredibile. Il fatto poi che a Miami vivano molti newyorkesi ha certamente aggiunto qualcosa". L'ultimo capitolo è andato in scena proprio questa notte e ha visto la 69^ vittoria dei Knicks negli scontri diretti contro le 65 degli Heat, in una sfida con molto da dire nella corsa alle migliori posizioni in vista della post-season a Est: "È un bene per la lega che in questo finale di stagione ci sia ancora qualcosa in palio per entrambe le squadre, perché alza il livello della rivalità", dice coach Erik Spoelstra, che poi aggiunge un commento proprio sull'unicità del duello Heat-Knicks: "Certo che amiamo giocare contro di loro, così come loro contro di noi. Ero qui quando questa rivalità è iniziata, ed è sempre qualcosa di speciale".