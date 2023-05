Gli ultimi 45 secondi del supplementare di gara-4 tra Philadelphia e Boston potrebbero servire come spot per promuovere la bellezza e le emozioni che la pallacanestro dei playoff NBA può regalare. Tre triple in fila segnano altrettanti vantaggi per le due squadre, ma l'ultima - quella di Smart - arriva oltre il suono della sirena e consegna così la vittoria ai Sixers trascinati da uno strepitoso Harden

Non per deboli di coronarie il finale di gara-4 tra Philadelphia e Boston. Tre tiri, tre protagonisti, tre canestri (ma solo due convalidati) decidono la sfida, e sono da rivivere uno per uno. Prima è Jayson Tatum che rischia il fallo in attacco contro la competente difesa di Tyrese Maxey e poi infila la tripla del 115-113 a 37.3 secondi dalla fine. Dall'altra parte James Harden riceve uno scarico non facile in angolo da Embiid e segna l'ennesima tripla (la sesta della sua serata da 42 punti) per riportare i Sixers davanti, 116-115. Il suo canestro ha l'unico difetto di lasciare oltre 18 secondi a Boston per un ultimo attacco, che vede la penetrazione di Tatum e lo scarico sul perimetro a Smart, che tira da tre punti e segna ma vede il suo (eventuale) canestro della vittoria annuallato dagli arbitri perché fuori tempo massimo - e la "stop lamp" rossa sul tabellone non lascia dubbi, il tiro lascia le sue mani oltre la sirena finale.