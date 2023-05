Durant e Booker superano i 53 di Jokic, Phila 2-2

11/11

Questa la situazione nel tabellone dei playoff NBA, con i pareggi conquistati dalle squadre di casa per il 2-2 nelle rispettive serie. Questa notte si torna in campo per gara-4 tra Miami e New York (Heat avanti 2-1 nella serie) e tra Lakers e Warriors, con la sfida in diretta a partire dalle 4.00 su Sky Sport NBA e in replica con commento in italiano a partire dalle 11 oppure on demand per recuperarla quando vuoi