Denver-Phoenix gara-5: live stanotte alle 4:00

Quinto atto della serie più combattuta a Ovest. Denver e Phoenix hanno entrambe vinto le rispettive due sfide casalinghe e stanotte la serie torna in Colorado. Nikola Jokic non è stato sospeso dopo la spinta al proprietario dei Suns, mentre Chris Paul è ancora fermo ai box a causa dell'infortunio all'inguine rimediato in gara-2. Appuntamento su Sky Sport NBA per stanotte alle 4 per la diretta, mentre le repliche sono previste a partire dalle 11:00 di domani con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Finora il fattore campo nella serie ha inciso, eccome. I Denver Nuggets e i Phoenix Suns hanno fatto valere il peso del pubblico di casa e nessuna delle due è riuscita a vincere lontano dai propri tifosi, portando la serie sul 2-2 a gara-5. Ai Nuggets non è bastato un Nikola Jokic scatenato, capace di segnare 53 punti conditi da 11 assist in gara-4 (per un totale di 78 punti creati, miglior dato di sempre per un lungo ai playoff). Il centro serbo ha rischiato di non prendere parte a gara-5 perché nel terzo periodo proprio di gara-4 ha dato una spinta al proprietario dei Suns, Mat Ishbia. Alla fine la NBA ha deciso di non sospendere Jokic e ha optato per sanzionarlo con una multa salata da 25.000 dollari. Dall'altra parte, il grande assente per Phoenix è Chris Paul, infortunatosi all'inguine in gara-2. Il play dei Suns non ha recuperato e non ci sarà nemmeno per gara-5. Assenza dolorosa per Phoenix, che potrà contare sulla coppia Booker-Durant, che in gara-4 si è equamente spartita 72 punti riuscendo ad arginare Nikola Jokic e i suoi Nuggets. Murray e Jokic contro Durant e Booker. Il verdetto questa notte in diretta alle 04:00 con commento originale e poi domani le repliche con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua a partire dalle 11:00 su Sky Sport NBA.