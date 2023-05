Lakers e Heat vincono in casa e volano sul 3-1

2/9

La rimonta dei New York Knicks passa inevitabilmente dalle mani di Jalen Brunson, che firma una prestazione di tutto rispetto da 32 punti conditi 11 assist e 4 rimbalzi. Il numero 11 dei Knicks segna e fa segnare (prima volta in doppia cifra con gli assist in carriera in postseason), riuscendo a portare New York in vantaggio due volte durante la partita. Tuttavia il suo sforzo non è stato sufficiente per stendere i solidi, pur fallosi, Miami Heat: “È una battaglia tutta in salita, ma ci proveremo”, ha dichiarato Brunson a fine partita

VIDEO | GUARDA I 32 PUNTI DI JALEN BRUNSON