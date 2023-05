Con una storia pubblicata sul suo account Instagram (un'immagine del suo televisore di casa, con la gara-7 sullo schermo, e il punteggio - impietoso - sul 108-78 per Boston, non a casao il massimo vantaggio dei Celtics) Ben Simmons ha voluto mandare un "messaggio" alla sua ex squadra e ai suoi ex tifosi, che ancora lo accusano per l'eliminazione contro gli Atlanta Hawks nei playoff di due anni fa. Come a dire: "Anche se non ci sono più io, le cose non cambiano..."