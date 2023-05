NBA

HARDEN CONTRO BOSTON: LUCI & OMBRE | Due delle tre vittorie ottenute da Philadelphia su Boston portano la firma di James Harden: gara-1, senza Embiid infortunato, ha visto la sua esplosione offensiva (45 punti) che ha strappato ai Celtics il fattore campo. In gara-4 poi i suoi 42 punti sono di nuovo stati decisivi per il 2-2. Ma poi in gara-2 e gara-3 è arrivato un pessimo 5/28 al tiro combinato e in gara-7, con la serie in gioco, la prestazione di Harden è sembrata ancora sotto i suoi standard. Come già era successo in passato in altre gare decisive: queste