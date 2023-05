Jimmy Butler non dimentica. Dopo che in gara-1, durante un parziale nel secondo quarto dei Boston Celtics, Al Horford aveva platealmente suggerito a coach Spoelstra di chiamare un time-out per fermare l'ondata Celtics, Butler ha imitato il gesto di Horford in gara-3 vendicandosi così a distanza. Ride bene chi ride ultimo

Jimmy Butler è un'agonista. Lo abbiamo visto in gara-2, con il malcapitato Grant Williams, colpevole di averlo "provocato" dopo una tripla segnata. E il n°22 degli Heat in gara-3 non perdona neppure un veterano come Al Horford, dimostrando di avere la memoria lunga. Il n°42 dei Celtics, infatti, durante la prima gara della serie, dopo aver realizzato una tripla dall'angolo per chiudere un parziale di 16-5 nel secondo quarto dei suoi, si era quasi inginocchiato a terra e aveva messo le mani a T "suggerendo" a coach Erik Spoelstra di chiamare un time-out, visto che Boston stava scappando via sul 55-47. Time-out prontamente arrivato, con gli Heat poi capaci di incassare il colpo, riorganizzarsi e finire per vincere quella gara-1, 123-116. Ma Butler, come detto, non dimentica, e così durante gara-3, dopo una tripla frontale segnata dallo scatenato Gabe Vincent, sceglie di replicare il gesto di Horford, invitando questa volta platealmente Joe Mazzulla a fermare la partita, con il punteggio già sul 74-51 per Miami nel terzo quarto. Una vendetta da gustare fredda, a due partite di distanza: i Celtics l'hanno imparato, meglio non provocare Jimmy "Buckets"....