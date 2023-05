Scintille tra LeBron e Gordon, doppio tecnico

NBA

Denver elimina i Lakers 4-0 e vola alle Finals

Nikola Jokic guida i Nuggets alla vittoria in rimonta in gara-4 a Los Angeles e i Nuggets eliminano i gialloviola con un clamoroso sweep (4-0), per conquistare le prime NBA Finals della loro storia. Il serbo chiude con 30 punti e l'ennesima tripla doppia dei suoi playoff. Ai Lakers non basta il miglior LeBron della serie, autore di 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Nel finale il Re ha due occasione per pareggiare, ma non riesce a segnare

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 111-113 (GARA-4) | I Lakers partono forte guidati da LeBron James (31 punti nel primo tempo) per provare ad allungare la serie, vincendo i primi due quarti e andando a riposo sul +15. Denver però non si scompone e domina il terzo quarto 36-16 trascinata da uno Jokic ancora in tripla doppia. Nel finale i padroni di casa trovano la parità a 1'11 dalla sirena, ma il serbo segna ancora per il vantaggio e LeBron fallisce due occasioni per impattare (nella seconda stoppato da Gordon). I Nuggets conquistano così le loro prime Finals

Il trascinatore dei Nuggets è ancora una volta Nikola Jokic, che chiude la partita con l'ottava tripla doppia dei sui playoff (battuto il record di Chamberlain per triple doppie in una singola post season), mettendo a referto 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, in 45 minuti sul parquet. Jokic tira 11/24 dal campo, con 3/6 dall'arco e 5/6 ai liberi, e piazza anche 3 stoppate. A fine partita la premiazione come MVP delle finali della Western Conference, con il trofeo dedicato a Magic Johnson assegnato per la seconda volta dopo quello vinto da Curry lo scorso anno